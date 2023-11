Frühere First Lady Rosalynn Carter ist tot

Washington: Rosalynn Carter, die ehemalige First Lady der USA, ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Die Ehefrau von Ex-Präsident Jimmy Carter starb in ihrem Haus in Plains im US-Bundesstaat Georgia. In ihrer Zeit als First Lady soll sie erheblichen Einfluss auf die Politik im Weißen Haus gehabt haben. Der demokratische Politiker Carter war von 1977 bis 1981 US-Präsident. Nach seiner Amtszeit setzte sich das Paar für Menschenrechte, Demokratie und Gesundheitsfragen in der ganzen Welt ein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2023 06:00 Uhr