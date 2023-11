Frühere First Lady Rosalynn Carter im Alter von 96 Jahren gestorben

Washington: Die ehemalige First Lady der USA, Rosalynn Carter, ist tot. Sie wurde 96 Jahre alt. Die Ehefrau von Ex-Präsident Jimmy Carter starb in ihrem Haus im US-Bundesstaat Georgia "friedlich im Kreise ihrer Familie", wie das Carter Center mitteilte. Rosalynn und Jimmy Carter waren seit 1946 verheiratet. Der Demokrat ist der älteste noch lebende US-Präsident, Carter hatte am 1. Oktober seinen 99. Geburtstag gefeiert.

