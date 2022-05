Früher und länger feiern beim Münchner Oktoberfest

Nachrichtenarchiv - 10.05.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause soll es heuer beim Oktoberfest ein erweitertes Angebot geben. Das hat der Wirtschaftsausschuss des Münchner Stadtrats beschlossen. Demnach können Fahrgeschäfte und Buden unter der Woche schon um neun Uhr öffnen, also eine Stunde früher als sonst. Und auf der traditionsorientierten "Oidn Wiesn" müssen die Zelte erst um 22.30 Uhr schließen und damit eine Stunde später als beim letzten Mal. Der Wirtschaftsausschuss gibt zu bedenken, dass Corona dem Oktoberfest noch einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Beschlossen wurde deshalb, dass sich in diesem Fall die Ansprüche an die Stadt München in Grenzen halten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2022 13:00 Uhr