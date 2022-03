Frontverlauf ist nach ukrainischen Angaben eingefroren

Nachrichtenarchiv - 20.03.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der Frontverlauf im Krieg mit Russland ist nach ukrainischen Angaben praktisch eingefroren. Ein Berater des Büroleiters von Präsident Selenskyj sagte, sowohl die russische als auch die ukrainische Seite hätten nicht genug Kraft, um die Situation in die eine oder andere Richtung zu drehen. Es würden taktische Aktionen und Angriffe durchgeführt. Angesichts dieser Umstände befürchtet die Regierung in Kiew nun ein aktives Eingreifen des Nachbarlandes Belarus in den Krieg. Es seien Anzeichen der Vorbereitung belarussischer Streitkräfte auf eine direkte Invasion der Ukraine registriert worden, hieß es in einer Mitteilung. Präsident Selenskyj hat derweil erneut seine Bereitschaft zu persönlichen Verhandlungen mit Russlands Staatschef Putin über ein Ende der Kämpfe bekräftigt. Dem US-Sender CNN sagte er, wenn es eine einprozentige Chance gibt, diesen Krieg zu stoppen, dann sollte man sie ergreifen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2022 19:00 Uhr