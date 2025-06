Frontmann der Beach-Boys Brian Wilson gestorben

Beach-Boys-Gründer Brian Wilson ist tot: Der US-amerikanische Musiker starb im Alter von 82 Jahren. Das hat seine Familie mitgeteilt. Wilson war Frontmann und als kreativer Kopf der Band komponierte er die meisten Songs. Die Beach Boys wurden in den 60er Jahren mit Hits wie "Good Vibrations", "Surfin' USA" und "I get around" weltberühmt.

