Frontex meldet drastische Zunahme von Bootsflüchtlingen

Brüssel: Die europäische Grenzschutzagentur Frontex meldet einen drastischen Anstieg der Zahl von Bootsflüchtlingen, die über das Mittelmeer die EU erreicht haben. Demnach gelangten in den ersten sieben Monaten des Jahres fast 90.000 Flüchtlinge über die zentrale Mittelmeer-Route nach Italien und Malta. Das sind mehr als doppelt so viele wie im gleichen Vorjahreszeitraum. Insgesamt registrierte Frontex bis Ende Juli gut 176.000 unerlaubte Grenzübertritte - das sind so viele wie seit 2016 nicht mehr. Die Behörde führt das auf den harten Wettbewerb unter Schleusern und gesunkene Preise von Schleppern in Nordafrika zurück. - Auf anderen Flüchtlingsrouten stagnieren die Zahlen dagegen - oder sind sogar zurückgegangen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.08.2023 18:15 Uhr