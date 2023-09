Frontex kündigt stärkere Unterstützung für Italien an

Rom: Weil die Zahl der ankommenden Migranten in Italien zuletzt deutlich gestiegen ist, wird die EU-Grenzschutzagentur das Land stärker unterstützen. So sollen die Flugstunden über dem Mittelmeer verdoppelt werden, teilte die Agentur mit. Außerdem erwäge man, mehr Personal vor Ort einzusetzen. Frontex-Chef Leijtens betonte, die Situation sei nicht nur eine Herausforderung für Italien, sondern für ganz Europa. In Italien sind laut dem dortigen Innenministerium seit Jahresbeginn fast doppelt so viele Migranten angekommen wie im gesamten vergangenen Jahr. Auch Bundespräsident Steinmeier hat deshalb eine europäische Lösung angemahnt. Bei seinem gestrigen Treffen mit dem italienischen Staatspräsidenten Mattarella sagte er, die wachsende Zahl der Flüchtlinge bringe die Kommunen an ihre Belastungsgrenze. Man müsse dafür sorgen, dass weniger Menschen in Europa ankämen und Schleuser bekämpfen. Eine tragfähige Lösung könne es aber nur auf europäischer Ebene geben, so Steinmeier.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.09.2023 02:00 Uhr