Fronleichnamsprozessionen finden nach Corona-Pause wieder statt

München: Nach zwei Jahren Corona-Pause gibt es in allen sieben katholischen Bistümern in Bayern heute wieder Fronleichnams-Prozessionen. Unter anderem kann am oberbayerischen Staffelsee die berühmte Seeprozession wieder begangen werden. In München feiert Kardinal Marx eine Messe mit anschließender Prozession, an der auch Ministerpräsident Söder teilnimmt. Auch in Bamberg hält Erzbischof Schick eine Messe vor dem Dom, bevor eine Prozession durch die Altstadt zieht. Fronleichnam ist ein Hochfest der katholischen Kirche und wird am zweiten Donnerstag nach Pfingsten gefeiert. Katholiken bezeugen ihren Glauben an die Gegenwart Christi im Sakrament der Eucharistie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2022 08:00 Uhr