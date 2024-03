Fritz Wepper stirbt im Alter von 82 Jahren

München: Der Schauspieler Fritz Wepper ist heute im Alter von 82 Jahren gestorben. Das teilten seine Ehefrau und auch sein Anwalt mit. Wepper hatte in den vergangenen Jahren bereits große gesundheitliche Probleme. Er starb in einem Hospiz in Bayern. Wepper wurde mit dem Märchenfilm "Tischlein deck dich" ein Kinderstar. Mit gerade einmal 18 Jahren spielte er in Bernhard Wickis Antikriegsfilm "Die Brücke". Dem Fernsehpublikum wurde er durch Serien wie "Derrick" und "Um Himmels Willen" bekannt. Ministerpräsident Söder sprach der Familie sein Beileid aus. Auf der Plattform X schrieb er: "Fritz Wepper war wie sein Bruder Elmar ein bayerischer Schauspieler im allerbesten Sinne. Nun ist er mit seinem Bruder Elmar wieder im Himmel vereint."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2024 16:00 Uhr