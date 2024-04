Fritz Wepper findet letzte Ruhe in Münchner Familiengrab

München: Gut zwei Wochen nach seinem Tod ist der Schauspieler Fritz Wepper in seiner Heimatstadt beigesetzt worden. Seine letzte Ruhestätte fand er in einem Familiengrab an der Seite seines jüngeren Bruders Elmar. Bayerns Ministerpräsident Söder würdigte Wepper als "großartigen Schauspieler." Sein Tod reiße eine große Lücke. Fritz Wepper war Ende März im Alter von 82 Jahren gestorben. Der in München geborene Schauspieler gehörte über Jahrzehnte hinweg zu den bekanntesten deutschen Fernsehdarstellern.

