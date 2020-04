Frist zur Regierungsbildung in Israel wieder abgelaufen

Nachrichtenarchiv - 13.04.2020 23:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Jerusalem: In Israel ist wieder ein Anlauf zur Regierungsbildung gescheitert. Um 23 Uhr deutscher Zeit lief eine Frist ab, in der Oppositionsführer Gantz Koalitionspartner finden sollte. Der Aufruf von Gantz an den geschäftsführenden Ministerpräsidenten Netanjahu und dessen Lager, ein Bündnis einzugehen, blieb bisher ergebnislos. Gantz traf sich aber am Abend wieder zu Verhandlungen mit Netanjahu. Und beide haben die Absicht bekundet, eine große Koalition zu bilden. Allerdings müsste dann laut Verfassung in den kommenden drei Wochen das Parlament einen der beiden mit der Regierungsbildung beauftragen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.04.2020 23:15 Uhr