Frist zur Abgabe der Grundsteuer-Erklärung endet

Nachrichtenarchiv - 31.01.2023 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Heute endet die Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärung. Laut Bundesfinanzministerium müssen noch etwa ein Drittel der Grund- und Immobilienbesitzer ihre Unterlagen einreichen. Finanzminister Füracker hat das bayerische Modell im BR nochmals als gerechter als das Bundesmodell bezeichnet. Dass im Freistaat nur die Wohnfläche und die Größe des Grundstücks angegeben werden müssen, sei auch deutlich unbürokratischer, so der CSU-Politiker. Mit dem Bundesmodell werde die Grundsteuer wegen steigender Bodenrichtwerte alle sieben Jahre erhöht werden. Das sei in Bayern nicht der Fall. Und der Hebesatz der Kommunen sorge dafür, dass ein Haus etwa in Hof nicht genauso besteuert wird, wie eines in Starnberg. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Landsberg, dämpfte Befürchtungen, dass die Kommunen – wie er sagt – „groß zuschlagen“ werden. Sie würden aber darauf achten, dass sie das, was sie vorher hatten, auch hinterher haben, so Landsberg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2023 12:00 Uhr