Frist für Verkauf von Tiktok verlängert

Washington: Die Online-Plattform Tiktok darf in den USA zunächst weiter aktiv bleiben. Präsident Trump gewährt dem Unternehmen eine Fristverlängerung von weiteren 75 Tagen. Laut einem US-Gesetz aus der Ära Biden muss der chinesische Eigentümer Bytedance den Dienst verkaufen oder er wird in den USA vom Netz genommen. Die ursprüngliche Frist für den Verkauf endete Mitte Januar, Trump hatte sie bereits einmal verlängert. Geplant ist offenbar, das US-Geschäft von Tiktok abzuspalten und mehrheitlich in den Besitz von US-Firmen zu überführen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.04.2025 01:00 Uhr