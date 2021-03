Frist für Bereicherungs-Erklärung von Unions-Politikern ist abgelaufen

Nachrichtenarchiv - 12.03.2021 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Frist für die Unionsabgeordneten, eine Erklärung zu Geschäften in der Corona-Pandemie abzugeben, ist am frühen Abend abgelaufen. Bis jetzt sind keine weiteren Fälle von Lobbyismus an die Öffentlichkeit gedrungen. Konkret wollten Fraktionschef Brinkhaus und der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, Dobrindt, wissen, ob sich weitere Abgeordnete mit solchen Geschäften bereichert haben. Hintergrund ist die Affäre um die Unionspolitiker Löbel und Nüßlein, die an der Vermittlung von Atemschutzmasken verdient hatten. Bundespräsident Steinmeier hat die Abgeordneten für ihr Handeln scharf verurteilt. Wer sein Mandat gezielt missbrauche, um sich persönlich zu bereichern, füge der Demokratie Schaden zu, sagte er.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.03.2021 18:45 Uhr