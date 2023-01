Frist für Abgabe der Grundsteuererklärung endet

Kurzmeldung ein/ausklappen Hockey-Team ist wieder zurück in Deutschland

Frankfurt am Main: Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft ist nach ihrem WM-Triumph in Indien zurück in der Heimat. Am Abend landete das Flugzeug mit den Spielern an Bord am Frankfurter Flughafen. Dort wurde das Team von Familien, Freunden und Fans empfangen. Bundestrainer Henning sagte, man sei überwältigt. Die deutschen Hockey-Männer hatten am Sonntag das Weltmeisterschaftsfinale gegen Belgien gewonnen und erstmals nach 17 Jahren den Titel geholt.

