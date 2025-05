Friseure im Ostallgäu wollen Nachwuchs mit Rock Your Hair-Show begeistern

Kaufbeuren: Im Allgäu will die Friseurinnung heute mit einer großen Bühnenshow den Nachwuchs für ihr Handwerk begeistern. In der Kaufbeurer Kultdisco "Melodrom" zeigen Friseurinnen, Friseure und Auszubildende am Abend ihr Können. Unter dem Titel "Rock your Hair" ist eine Mischung aus Live-Friseuren-Schau und Showeinlagen wie Pole-Dance und Artistik geplant. Damit will die Friseurinnung den Beruf attraktiver für junge Leute machen. Die Branche leidet unter Fachkräfte- und Nachwuchsmangel. Vor zwei Jahren fand die Veranstaltung zum ersten Mal statt.

