Friseure freuen sich über hohe Nachfrage

Niedersachsen will Gastronomie ab Montag öffnen

Hannover: Niedersachsen will als erstes deutsches Bundesland kommende Woche die Gastronomie wieder öffnen. Wirtschaftsminister Althusmann machte zugleich deutlich, dass für Restaurants und Biergärten strenge Regeln gelten. So darf nur jeder zweite Platz mit Gästen besetzt sein. Ab Montag soll auch die Kindertagesbetreuung schrittweise wieder hochgefahren werden. Außerdem dürfen auch Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmeter wieder aufmachen - ab 25. Mai dann die Hotels. An diesem Tag öffnen auch die Schulen wieder für alle Jahrgänge. Bars und Clubs bleiben wegen der Pandemie aber weiter zu. Laut Robert-Koch-Institut sind in Niedersachsen etwa 10.000 Fälle gemeldet. Auch die Landesregierungen von Sachsen-Anhalt und des Saarlands hatten sich in den vergangenen Tagen zu weiteren Lockerungen der Corona-Auflagen entschlossen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2020 16:00 Uhr