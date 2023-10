"Friends"-Schauspieler Matthew Perry gestorben

Los Angeles: Der US-Schauspieler Matthew Perry ist im Alter von 54 Jahren gestorben. Wie die Los Angeles Times aus Kreisen der Strafverfolgungsbehörden zitierte, wurde Perry leblos in seinem Haus aufgefunden. Bekannt wurde der Schauspieler vor allem durch seine Rolle des Chandler Bing in der Kult-Fernsehserie "Friends". Perry litt jahrelang unter Medikamenten- und Alkoholabhängigkeit und war mehrmals in Entziehungskliniken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2023 07:00 Uhr