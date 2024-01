Friedman kritisiert Aiwanger beim BR-"Sonntags-Stammtisch"

München: Der Publizist Michel Friedman hat den stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Aiwanger scharf kritisiert. Beim BR-"Sonntags-Stammtisch" sagte er, das Gift, das Aiwanger ausspritze, beeinflusse die Debatte in Bayern. Das Spiel im Zwischengeschoss, nämlich zwischen dem Geschoss Demokratie und dem Geschoss AfD, sei hochgefährlich, so Friedman. Weiter sagte er, Aiwanger müsse sich irgendwann entscheiden. Friedman bezweifelt außerdem, dass die AfD wegen der Politik der Ampelregierung an Zustimmung gewinnt. Damit mache man es sich zu leicht. Friedman bezog sich damit auch auf Aussagen Aiwangers, der die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus als "linksextrem unterwandert" bezeichnet hatte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.01.2024 20:00 Uhr