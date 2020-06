Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geht an Amartya Sen

Nachrichtenarchiv - 17.06.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Der indische Philosoph und Wirtschaftswissenschaftler Amartya Sen bekommt in diesem Jahr den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. In der Begründung heißt es, Sen habe sich seit Jahrzehnten als Vordenker mit Fragen weltweiter Gerechtigkeit befasst. Mit seinen Arbeiten trage er dazu bei, soziale Ungleichheit zu bekämpfen. Besonderes Lob gibt es für Sens Idee, Wohlstand nicht allein am Wirtschaftswachstum zu messen, sondern auch zu berücksichtigen, welche Entwicklungsperspektiven die Schwächsten einer Gesellschaft haben. Überreicht wird der Friedenspreis traditionell in der Paulskirche im Rahmen der Frankfurter Buchmesse im Herbst.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2020 15:00 Uhr