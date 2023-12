Friedensnobelpreisträgerin Mohammadi zeigt sich in Rede unbeugsam

Stockholm: Der schwedische König Carl Gustaf hat die Nobelpreise in den Kategorien Physik, Chemie, Medizin, Wirtschaft und Literatur überreicht. Unter den Geehrten in Stockholm war auch der Physiker Ferenc Krausz. Der in Garching bei München lehrende Wissenschaftler hat zusammen mit Anne L'Huillier und Pierre Agostini einen Weg gefunden, extrem kurze Lichtimpulse zu erzeugen; mit diesen lässt sich sogar die rasend schnelle Bewegung von Elektronen messen. Bei der Vergabe des Friedensnobelpreises in Oslo stand indes ein leerer Stuhl auf der Bühle, da die Preisträgerin Narges Mohammadi nicht anwesend sein konnte: Die iranische Frauenrechtlerin wird von den Behörden in ihrer Heimat in Haft gehalten. Stellvertretend nahmen ihre Kinder die Auszeichnung entgegen und verlasen die Rede ihrer Mutter, die sich darin kämpferisch und unbeugsam zeigte.

