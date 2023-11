Friedensnobelpreisträgerin Mohammadi tritt in den Hungerstreik

Teheran: Die diesjährige Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi ist in den Hungerstreik getreten. Das berichten sowohl Angehörige als auch eine Aktivistengruppe, die sich für die Freilassung der 51-Jährigen einsetzt. Demnach protestiert die Menschenrechtsaktivistin gegen ihre Haftbedingungen im Iran. Sie habe sich zuvor wochenlang darum bemüht, in ein auf Herz- und Lungengesundheit spezialisiertes Krankenhaus verlegt zu werden. Woran Mohammadi leidet, erklärte die Unterstützergruppe nicht, nur dass sie sich einer Ultraschalluntersuchung am Herz unterzogen hat. Die Aktivistin prangere mit dem Hungerstreik nicht nur den Umgang mit kranken Häftlingen an, sondern auch die Kopftuchpflicht für Frauen im Iran. Mohammadi erhält heuer den Friedensnobelpreis. Damit wird ihr Engagement für Menschen- und Frauenrechte gewürdigt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.11.2023 13:45 Uhr