Friedensnobelpreisträger wird bekanntgegeben

Oslo: Das Nobelkomitee gibt am Vormittag bekannt, wer in diesem Jahr den Friedensnobelpreis erhält. Als mögliche Preisträger werden unter anderem Organisationen gehandelt, die Kriegsverbrechen in der Ukraine dokumentieren. Auch Menschenrechtsaktivisten im Iran oder Klimaschutzaktivisten gelten als aussichtsreiche Anwärter. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an die russische Menschenrechtsgruppe Memorial, das ukrainische Zentrum für bürgerliche Freiheit und den inhaftierten belarussischen Menschenrechtler Ales Bjaljazki.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2023 08:00 Uhr