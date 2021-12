Friedensnobelpreisträger werden in Oslo ausgezeichnet

Fußballerinnen des FC Bayern erreichen Viertelfinale der Champions League

Zum Fußball: In der Champions League haben die Frauen des FC Bayern vorzeitig das Viertelfinale erreicht. Die Münchnerinnen besiegten am Abend den schwedischen Meister BK Häcken mit 5:1. Damit sicherten sie sich bereits am vorletzten Spieltag der Gruppenphase den Einzug in die Runde der besten Acht. - In der Europa-League der Männer erreichten Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt das Achtelfinale. Frankfurt spielte 1:1 bei Fenerbahce Istanbul. Leverkusen verlor zwar bei Ferencvaros Budapest 0:1, stand aber bereits als Achtelfinalteilnehmer fest.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2021 07:00 Uhr