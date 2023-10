Friedensnobelpreisträger Ahtisaari ist tot

Helsinki: Der Friedensnobelpreisträger und finnische Ex-Präsident Ahtisaari ist tot. Wie die von ihm gegründete Stiftung mitteilte, starb er heute im Alter von 86 Jahren. Ahtisaari hatte in vielen Krisen der Welt dazu beigetragen, Konflikte zu beenden. So vermittelte er etwa bei Friedensverhandlungen im Kosovo. Auch beim Friedensprozess in Namibia, in der indonesischen Krisenprovinz Aceh und in Nordirland war Ahtisaari beteiligt. Für seine Bemühungen erhielt er 2008 den Friedensnobelpreis. Ahtisaari war von 1994 bis ins Jahr 2000 finnischer Staatschef. Später gründete er die Organisation "Crisis Management Initiative", die versucht gewaltsame Konflikte durch informellen Dialog und Vermittlung zu verhindern.

