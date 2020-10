Friedensnobelpreis geht an Welternährungsprogramm der UN

Nachrichtenarchiv - 09.10.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Oslo: Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen erhält in diesem Jahr den Friedensnobelpreis. Das hat das norwegische Komitee soeben in Oslo bekannt gegeben. Der Preis ist mit knapp einer Million Euro dotiert. Mehr als 300 Kandidaten standen zur Wahl, einen Favoriten gab es jedoch nicht. Im vergangenen Jahr ging der Friedensnobelpreis an den äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed für seine Initiative bei der Lösung des Grenzkonflikts mit dem Nachbarland Eritrea.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2020 11:00 Uhr