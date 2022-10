Friedensnobelpreis geht an verschiedene Menschenrechtsaktivisten

Nachrichtenarchiv - 07.10.2022 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Oslo: Der Friedensnobelpreis geht heuer an Menschenrechtsaktivisten in der Ukraine, in Russland und Belarus. Das hat das Nobelkomitee in Oslo vor wenigen Minuten bekannt gegeben. In der Ukraine wird das Zentrum für zivile Freiheiten ausgezeichnet, in Russland die mittlerweile verbotene Organisation Memorial und in Belarus Ales Bialiatski. Er hatte sich dort an den Protesten gegen Langzeit-Machthaber Lukaschenko beteiligt. Der Preis ist mit umgerechnet mehr als 920.000 Euro dotiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.10.2022 11:15 Uhr