Nachrichtenarchiv - 07.10.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Oslo: Der diesjährige Friedensnobelpreis geht an Menschenrechtler aus Belarus, Russland und der Ukraine. Wie das norwegische Nobelkomitee bekanntgab, geht die Auszeichnung an den belarussischen Anwalt Ales Bjaljatzki, die Menschenrechtsorganisation Memorial aus Russland und an die NGO "Zentrum für bürgerliche Freiheiten" aus der Ukraine. In der Begründung heißt es, der Anwalt und die beiden Organisationen würden für ihren Einsatz für die Zivilgesellschaft und gegen Machtmissbrauch gewürdigt. Nach den Worten des Komitees haben die Preisträger in ihren Ländern einen außergewöhnlichen Beitrag geleistet, um Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen und Machtmissbrauch zu dokumentieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2022 12:00 Uhr