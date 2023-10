Friedensnobelpreis geht an iranische Menschenrechtlerin Narges Mohammadi

Oslo: Die iranische Frauenrechtsaktivistin Narges Mohammadi wird mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Das gab das norwegische Nobelkomitee bekannt. Mohammadi wird demnach für ihren Kampf für Menschenrechte und Freiheit für alle ausgezeichnet. Laut dem Komitee erkennt der Preis auch die Proteste hunderttausender Menschen an - gegen die Diskriminierung und Unterdrückung von Frauen durch das iranische Regime. Narges Mohammadi ist eine der bekanntesten Menschenrechtsaktivistinnen im Iran und hat den Großteil ihres Lebens im Gefängnis verbracht. Aktuell verbüßt die 51-Jährige eine langjährige Haftstrafe im berüchtigten Ewin-Gefängnis in Teheran. Während der landesweiten Aufstände gegen Irans Machtapparat deckte ein Bericht von Mohammadi Folter an Dutzenden Frauen im Hochsicherheitsgefängnis auf. Der Friedensnobelpreis gilt als wichtigster politischer Preis der Erde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2023 12:00 Uhr