Friedensnobelpreis geht an iranische Menschenrechtlerin Narges Mohammadi

Oslo: Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die iranische Menschenrechtlerin Narges Mohammadi. Das Nobelkomitee würdigt ihren Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran. Die Komitee-Vorsitzende Reiss-Andresen lobte den Mut von Narges Mohammadi. Sie wurde mehrmals verhaftet, im Gefängnis gefoltert und zu insgesamt 31 Jahren Haft verurteilt. Auch jetzt ist sie im Iran inhaftiert. Der Friedensnobelpreis gilt als wichtigste politische Auszeichnung der Erde. Er ist mit umgerechnet rund 950.000 Euro dotiert. Im vergangenen Jahr ging er an Vorkämpfer für die Menschenrechte in Belarus, Russland und der Ukraine.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.10.2023 11:15 Uhr