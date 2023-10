Friedensnobelpreis geht an inhaftierte Aktivistin im Iran

Oslo: Der Friedennobelpreis geht in diesem Jahr an eine Aktivistin im Iran, die sich für die Rechte von Frauen stark macht. Narges Mohammadi werde für ihren mutigen und ungebrochenen Einsatz geehrt, teilte das Nobelkomitee am Vormittag in Oslo mit. Den Angaben zufolge ist der Preis auch eine Anerkennung der Protestbewegung im Iran und eine Ermutigung, die Arbeit fortzusetzen. Die 51-jährige Mohammadi sitzt derzeit in dem berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran eine langjährige Haftstrafe ab. Lob für die Entscheidung des Nobelkomitees kam vom UN-Hochkommissariat für Menschenrechte. Es hieß, die Auszeichnung hebe den außerordentlichen Mut der Frauen in dem islamischen Gottesstaat hervor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2023 22:00 Uhr