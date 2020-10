Friedensnobelpreis an das Welternährungsprogramm der UN vergeben

Nachrichtenarchiv - 09.10.2020 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Oslo: Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen erhält in diesem Jahr den Friedensnobelpreis. Das hat das norwegische Komitee vor wenigen Minuten in Oslo bekannt gegeben. Damit werde der Einsatz der Organisation im Kampf gegen Hunger und für bessere Friedensbedingungen in Konfliktregionen gewürdigt, sagte die Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees, Berit Reiss-Andersen. Das WFP sei eine treibende Kraft, um zu verhindern, dass Hunger als Waffe in Krieg und Konflikten eingesetzt werde. Der Preis ist mit knapp einer Million Euro dotiert. Mehr als 300 Kandidaten hatten zur Wahl gestanden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.10.2020 11:15 Uhr