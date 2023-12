Friedenslicht aus Betlehem kommt nach München

München: Das Friedenslicht aus Betlehem hat die bayerische Landeshauptstadt erreicht und wird ab heute weiter ausgesandt. Entzündet wurde es in der Geburtskirche in Betlehem. Heute Nachmittag wird das Licht in der Münchner Frauenkirche in einem großen ökumenischen Jugendgottesdienst gefeiert. Viele Pfarreien zünden ihre Kerzen für Weihnachtsgottesdienste am Friedenslicht an. Pfadfinder tragen es außerdem in Krankenhäuser, Schulen, Gefängnisse, Altersheime, sowie in Moscheen und Synagogen.

