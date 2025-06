Friedensinstitut SIPRI warnt vor atomarer Aufrüstung

Stockholm: Das schwedische Friedensforschungsinstitut Sipri warnt vor einem gefährlichen nuklearen Wettrüsten. Zur Veröffentlichung seines neuen Jahrbuchs erklärte das Institut, fast alle der neun Staaten mit eigenen Atomwaffen hätten ihre Bestände modernisiert, also bestehende Waffen aufgerüstet oder neuere Modelle ergänzt. Den veröffentlichten Zahlen zufolge nahm die weltweite Gesamtzahl atomarer Sprengköpfe im Vergleich zum Vorjahr zwar ab - allerdings langsamer als bisher. Gleichzeitig, so das Institut, werde aber eine größere Zahl an nuklearen Sprengköpfen in Einsatzbereitschaft versetzt. Den mit Abstand größten Anteil der weltweiten Atomwaffenbestände hielten laut Sipri die USA und Russland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2025 06:00 Uhr