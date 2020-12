Friedensgespräche für Afghanistan nehmen Form an

Österreich verhängt Quarantänepflicht für Einreisende

Wien: Wintersporturlaube in Österreich werden für deutsche Touristen während der Weihnachtszeit praktisch unmöglich sein. Die Regierung in Wien hat eine zehntägige Quarantänepflicht für alle Einreisenden aus Corona-Risikogebieten verhängt. Sie gilt von Mitte Dezember bis zum 10. Januar. Wer aus einem Land kommt, in dem mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 14 Tagen registriert worden sind, muss sich in Quarantäne begeben. In Deutschland liegt diese 14-Tage-Inzidenz laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation aktuell bei 300. Bayerns Ministerpräsident Söder begrüßt diese Maßnahme. Sicherheit gehe vor. Ferien dürften nicht zum Risiko werden, schrieb Söder beim Kurznachrichtendienst Twitter. Am Sonntag endet in Österreich der aktuelle Lockdown. Dann dürfen Geschäfte und Museen wieder öffnen. Bundeskanzler Kurz erklärte, die sinkenden Zahlen, die man derzeit erlebe, seien ein Erfolg, aber kein Grund zur Entwarnung.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.12.2020 19:15 Uhr