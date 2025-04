Friedensbewegung setzt Ostermärsche fort

Essen: Auch heute hat es wieder bundesweit Ostermärsche gegeben. Unter anderem in Essen, Halle und Frankfurt an der Oder wurde für Frieden und gegen militärische Aufrüstung demonstriert. Die Organisatoren meldeten eine gute Beteiligung, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Bei den Kundgebungen wurde die künftige Bundesregierung aufgerufen, Atomwaffen, Uranmunition und Landminen zu ächten. Kritik gab es am Vorschlag, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Auch morgen wird es nach Angaben des Netzwerks Friedenskooperative noch Ostermärsche geben, etwa in Hamburg, Dortmund, Frankfurt am Main, Nürnberg und Landshut.

