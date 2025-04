Friedensbewegung ruft für heute zu weiteren Ostermärschen auf

Nürnberg: Nach zahlreichen Friedensdemos über die Feiertage ist für heute auch ein Ostermarsch in Fürth und Nürnberg geplant. Aufgerufen haben dazu unter dem Motto "Nie wieder Krieg" mehr als 100 Organisationen und Einzelpersonen. Die Abschlusskundgebung findet am Nachmittag auf dem Nürnberger Kornmarkt statt. Weitere Aktionen bundesweit sind heute in Hamburg, Bochum, Dortmund, Marburg, Darmstadt und Frankfurt am Main geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2025 07:00 Uhr