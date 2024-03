Fridays for Future und verdi demonstrieren und streiken zusammen

Berlin: Bundesweit haben Klimaaktivisten von Fridays for Future und die Gewerkschaft verdi zu Streiks für einen besseren Öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Beide Organisationen kooperieren seit mehreren Jahren im Bündnis "Wir fahren zusammen". Die Klimaaktivisten haben mehr als 100 Kundgebungen und Demonstrationen in ganz Deutschland angekündigt. Ohne eine sozial-gerechte Verkehrswende und massive Investitionen in den Nahverkehr könne es keinen wirkungsvollen Klimaschutz geben, erklärten sie. Außerdem erreichen die Streiks im ÖPNV heute ihren Höhepunkt: Die Gewerkschaft verdi hat ihre Mitglieder wieder aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. In weiten Teilen Deutschlands werden deshalb keine Busse, U- und Straßenbahnen fahren. Ausgenommen sind Bayern und das Saarland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2024 06:00 Uhr