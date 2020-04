Fridays for Future startet großen Online-Protest

Nachrichtenarchiv - 24.04.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Klima-Protestbewegung "Fridays for Future" hat für heute zum ersten globalen Streik im Internet aufgerufen. Die Aktionen sind in mehr als 100 Ländern geplant. Für Deutschland wird ab 12 Uhr eine Online-Demonstration auf YouTube starten. Redner aus Politik, Wissenschaft und Kultur sollen per Live-Schalte zu Wort kommen. Die Aktivisten rufen außerdem dazu auf, die Botschaften auf Plakate zu schreiben und diese auf öffentlichen Plätzen aufzustellen oder aufzuhängen. Auch Transparente an Fenstern oder Kreidezeichnungen auf dem Boden sind erwünscht, hieß es.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2020 10:00 Uhr