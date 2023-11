Fridays for Future sendet offenen Brief an Scholz

Berlin: "Fridays for Future Deutschland" hat Bundeskanzler Scholz aufgefordert, mehr für den Klimaschutz zu tun. "Herr Scholz, wo sind Sie?" heißt es wörtlich in einem offenen Brief an den Kanzler. Dieser müsse sicherstellen, dass das Pariser Klima-Abkommen eingehalten werde. Die Aktivisten verweisen auf die Weltklimakonferenz in Dubai, die nächste Woche beginnt, und beziehen sich auch auf das Haushalts-Urteil aus Karlsruhe. Der Umgang mit dem fehlenden Geld lasse den Eindruck entstehen, dem Kanzler sei das Klima, wenn's hart auf hart komme, dann doch egal.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.11.2023 05:00 Uhr