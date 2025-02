"Fridays for Future" ruft zu Klimastreiks auf

An mehr als 150 Orten bundesweit soll heute demonstriert werden. "Fridays for Future" stellt den sogenannten Klimastreik unter das Motto "Recht auf Zukunft". Knapp eine Woche vor der Wahl wollen die Organisatoren das Thema Klimaschutz wieder mehr in den Fokus rücken.

