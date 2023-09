Fridays for Future ruft auch in Bayern zu Klimaprotesten auf

München: Anlässlich eines internationalen Protesttags hat die Klimaschutzbewegung Fridays for Future auch im Freistaat zu Aktionen aufgerufen. Die größte Demonstration findet ab 12 Uhr in München statt; erwartet werden 5.000 Teilnehmer. Außerdem ist ein Fahrradkorso geplant sowie kleinere Aktionen in mehreren Stadtteilen. In Nürnberg zieht ein Demonstrationszug ab 14 Uhr von der Wöhrder Wiese durch die Altstadt bis in den Stadtteil Gostenhof. Angemeldet sind 3.500 Teilnehmer. Polizei und Verkehrsbetriebe rechnen mit erheblichen Verkehrsbehinderungen. Auch in Würzburg, Ingolstadt, Augsburg und zahlreichen kleineren Gemeinden von Traunstein bis Selb sind Klima-Proteste geplant. Die Aktivisten fordern von der Bundesregierung mehr Einsatz gegen die Klimakrise.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2023 07:00 Uhr