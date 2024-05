Fridays for Future protestiert in mehreren Städten

Berlin: Mit Blick auf die Europawahl am 9. Juni will die Bewegung Fridays for Future heute für Klimaschutz und Demokratie demonstrieren. Wie die Organisation mitteilte, sind Proteste in rund 100 deutschen Städten geplant. Größere Demonstrationen und Kundgebungen soll es unter anderem in Berlin sowie in Hamburg und München geben. In Berlin sind 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet, in Hamburg werden 15.000 und in München 8.000 Demonstrierende erwartet. Fridays for Future fordert einen EU-weiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas bis 2035 sowie eine Verdopplung der Investitionen in erneuerbare Energien und klimaneutrale Industrien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.05.2024 03:00 Uhr