"Fridays for Future" kritisiert Bundesregierung

Berlin: Die Klimaschutzinitiative "Fridays for Future" hat die Politik der Bundesregierung scharf kritisiert. Die deutsche Sprecherin der Bewegung, Neubauer, sprach im Südwestrundfunk von einem Kampf gegen Windmühlen. Es sei auch auf Bundeswirtschaftsminister Altmaier zurückzuführen, dass die Energiewende an die Wand gefahren werde. Altmaier selbst stellte sich im Deutschlandfunk hinter die Ziele der Klimaschutz-Aktivisten: Deutschland habe langfristig eine enorme Transformation vor sich, um die Industrie klimaneutral zu machen. Aber dieser Wandel könne nicht über Nacht geschehen. Man müsse auch gegenüber der Wirtschaft Verlässlichkeit zeigen, so der CDU-Politiker. "Fridays for Future" hat für heute zum sechsten globalen Klimastreik aufgerufen. Auch in Bayern finden zahlreiche Aktionen statt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2020 14:00 Uhr