Fridays for Future fordert Scholz zum Handeln auf

Berlin: Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future Deutschland hat Bundeskanzler Scholz aufgefordert, mehr für den Klimaschutz zu tun. "Herr Scholz, wo sind Sie?" heißt es wörtlich in einem offenen Brief an den Kanzler wenige Tage vor Beginn der Weltklimakonferenz in Dubai. Scholz müsse sicherstellen, dass das Pariser Klima-Abkommen eingehalten werde. Die Aktivisten warnen davor, den Klimaschutz angesichts der aktuellen Haushaltsprobleme zu vernachlässigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2023 07:00 Uhr