Fridays for Future demonstriert bundesweit für Klimaschutz

Nachrichtenarchiv - 25.09.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Am globalen Klimastreik der Fridays-for-Future-Bewegung beteiligen sich heute auch in Bayern zahlreiche Gruppen.Die größte Kundgebung ist in Nürnberg geplant, dort wurden 1000 Teilnehmer angemeldet. In Augsburg hat die Stadt die Teilnehmerzahl auf 300 begrenzt. In München hatte die örtliche Aktivistengruppe ihren Großprotest wegen der Corona-Lage in der Landeshauptstadt kurzfristig abgesagt. Es findet eine kleine Aktion mit vorher angemeldeten Teilnehmern auf der Theresienwiese statt. Unter dem Motto "Kein Grad mehr" sind zudem Aktionen unter anderem in Würzburg, Rosenheim, Weilheim, Hof und Coburg geplant. Eröffnet wurde der Aktionstag in Schweden von der Begründerin Greta Thunberg vor dem Parlament. Die 17-Jährige teilte mit, weltweit fänden Proteste an mehr als 300 Orten statt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2020 11:00 Uhr