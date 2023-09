Fridays for Future demonstriert an fast 250 Orten in Deutschland

München: Am Mittag hat die Klimaschutzbewegung Fridays for Future in München und Eichstätt Protestaktionen gestartet. Insgesamt sind bundesweit an fast 250 Orten Demonstrationen geplant. Die Aktivisten fordern von der Politik mehr Ehrgeiz im Kampf gegen die Erderwärmung - konkret verlangt die Bewegung zum Beispiel die Einführung eines Klimagelds. Die große Mehrheit der Bevölkerung sieht sich von den Aktionen einer Umfrage zufolge kaum beeinflusst. 75 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland gaben an, dass die Aktionen nur wenig oder gar keinen Einfluss auf ihre persönliche Einstellung zu Klima- und Umweltfragen hinterlassen haben. Das ist das Ergebnis des aktuellen ARD-Deutschlandtrends.

