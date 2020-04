"Fridays For Future"-Aktivisten demonstrieren für Klimaschutz

Nachrichtenarchiv - 24.04.2020 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Inmitten der Coronakrise haben "Fridays For Future"- Aktivisten für mehr Klimaschutz demonstriert. Wegen der Schutzmaßnahmen fand die Aktion vor allem im Internet statt. Zu sehen war die mehrstündige Online-Demonstration per Livestream in den sozialen Netzwerken. Es gab Beiträge und Grußbotschaften von Aktivisten, Autoren, Wissenschaftlern, Musikern und Schauspielern. Parallel zu dem virtuellen Klimastreik versammelten sich auch einzelne Klimaschützer in der Öffentlichkeit. So wurden in Berlin in einer großen Kunstaktion tausende Schilder und Plakate auf die Wiese vor dem Reichstag gelegt. Auch in München, Nürnberg, Augsburg und Regensburg gab es alternative Proteste - unter Einhaltung der Kontaktbeschränkungen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.04.2020 19:45 Uhr