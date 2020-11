Freyung-Grafenau hat deutschlandweit höchsten Inzidenz-Wert

Nachrichtenarchiv - 15.11.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Freyung: Im niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau ist der 7-Tage-Inzidenz-Wert der Corona-Neuinfektionen auf über 400 gestiegen. Nach aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Institus wurden dort innerhalb einer Woche 404,5 Infektionen pro 100.000 Einwohner registriert. Damit ist der Landkreis deutschlandweit auf Platz eins. Die Gründe für den Anstieg sind unklar. Derzeit sind keine Hotspots in dem Landkreis bekannt. Freyung-Grafenau grenzt sowohl an Tschechien als auch an Österreich. Landrat Gruber will im Laufe des Nachmittags über die aktuelle Situation informieren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.11.2020 14:00 Uhr