Freyung-Grafenau hat bundesweit höchsten Corona-Wert

Nachrichtenarchiv - 15.11.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Freyung: Der Landkreis Freyung-Grafenau hat bei der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz den Wert 400 überschritten. Laut dem Robert-Koch-Institut haben sich dort innerhalb einer Woche umgerechnet rund 404 von hunderttausend Einwohnern mit dem Corona-Virus infiziert. Das ist die höchste Zahl in ganz Deutschland. Ein Grund für die hohe Inzidenz ist nicht bekannt. In Freyung-Grafenau, dem einzigen Landkreis, der sowohl an Tschechien als auch an Österreich grenzt, gibt es keine bekannten größeren Corona-Herde. Landrat Gruber sprach von einem schnellen, flächendeckenden Infektionsgeschehen ohne klare Schwerpunkte. - Die niedrigste Inzidenz in Bayern weisen nach Angaben des Landesamts für Gesundheit die Stadt und der Landkreis Kulmbach auf. Auch hier liegt der Wert aber über 50.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2020 23:00 Uhr